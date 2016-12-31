2016最後一道夕陽沉落西子灣 上萬人揮別！
再見，2016！最後一抹夕陽，今天傍晚5時25分，在高雄西子灣沉落，高市觀光局特別安排樂團演出，並提供民眾限量熱咖啡，上萬人一同揮別2016夕陽。此外，壽山動物園搶攻元旦假期出遊人潮，3天連假不打烊，讓動物明星陪伴民眾迎接新年。
西子灣被譽為全台十大觀賞夕陽最佳據點，觀光局長曾姿雯指出，2016最後一抹夕陽在12月31日下午5時25分於西子灣沉落，特別安排樂團帶來古典、西洋、爵士等各種曲風，提供限量免費美味咖啡及金幣巧克力，發送99個高雄熊馬克杯，另也透過臉書直播，向36萬粉絲祝福新年快樂。
曾姿雯表示，這次元旦3天連假，歡迎遊客利用高屏澎好玩卡，有全新的玩法，搭上雙層觀光巴士，飽覽高雄景致；體驗「新光碼頭-旗津新航線」，另外愛之船也開闢到駁二港口，很多地方值得一遊。
為迎接農曆「雞」年到來，壽山動物園也悄悄變裝。曾姿雯表示，整個園區以「雞」年熱鬧意象布置，看來生意盎然；元旦連續假期3天照常開放，推出限量「早鳥禮」，每天前100名購票入園（一卡通不適用）之遊客，可獲得動物園2017限量年曆卡及無毒橡皮擦。
(中時)
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