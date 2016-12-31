蔡英文元旦不講話 網友酸：拿不出成績 叫她說什麼

總統蔡英文上任後的第一個元旦發表，打破慣例，取消紀念大會及談話。（中時資料照）

以往歷屆總統在元旦升旗典禮結束後，回到總統府發表元旦文告或祝辭。但總統蔡英文上任後的第一個元旦發表，打破慣例，取消紀念大會及談話。對此，前總統府副秘書長羅智強今在臉書上表示「不敢對未來提出展望，請問，台灣人民如何能對未來的政府施政有信心？」網友則認為「讀稿機的文告？我一點都不期待」另一網友回應「拿不出成績，叫她說什麼？」

明天就是一年一度的元旦升旗典禮，但總統府發言人黃重諺16日在記者會上表示，總統蔡英文會參加2017元旦升旗典禮，但不會發表談話，且國旗圍巾也不再發送。羅智強認為「由於施政四面楚歌，可預見的，蔡英文若發表元旦文告，一定又會引來四方批評。」

但開年的元旦文告，其實是政府向人民報告未來一年展望與施政重點，供輿論檢驗並給予意見的重要意義，雖有儀式性，但卻極具重要性。羅智強表示「當蔡英文把元旦祝詞黑掉，有沒有想過，如果連當總統的她，都不敢對未來提出展望，請問，台灣人民如何能對未來的政府施政有信心？」

網友對蔡英文元旦不講話則酸「讀稿機提早休年假了」、「讀稿機的文告？我一點都不期待，還不是屁話及鬼話連篇」、「她就是個空心菜，要講也講不出一個所以然，要不就是讀稿機，喊些口號裝假文青，真當我們人民都是低能嗎？」也有網友驚訝表示「甚麼？空心菜現在連照稿念的勇氣都沒了！真是窩囊的鴕鳥總統！」

另一網友提醒「請拿出一個元首的風範好嗎！？陳水扁在位時也沒有這樣，祝福國家的話語再簡單不過了，沒有格局就別再硬撐了！妳累人民也累，不如……妳自己下台吧～，至少贏得人民的掌聲！！，給蔡總統參考參考。」也有網友表示當總統真難「拿不出成績，叫她說什麼？反正，說了做不到也會被罵，不如別說了，而且，也没人喜歡聽實話，只好畫大餅，编夢想，安慰支持者，繼續做夢囉。」

(中時電子報)