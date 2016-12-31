郭子乾穿人魚裝唱《小蘋果》 今晚陪觀眾倒數

郭子乾穿人魚裝唱《小蘋果》。(全民大劇團提供)

花花(左)在劇中被推上舞台演茱麗葉。(全民大劇團提供)

夏靖庭(左)及郭子乾在新年場飆戲。(全民大劇團提供)

花花演舞台劇壓力大。(全民大劇團提供)

跨年不只有演唱會和煙火秀！9月才開幕的台中國家歌劇院，在今年的最後一天，搬演全民大劇團第九號作品《2017新年…就快樂啦！》，這齣由模仿天王郭子乾、金鐘影帝夏靖庭、凱渥名模張嘉雲(花花)、美聲鄒女高蕾雅領銜主演的舞台劇，將在12月31晚上9點30分於歌劇院開演，帶著觀眾與全台同步倒數，一起high到2017，讓觀眾體驗前所未有的跨年體驗。

全民大劇團的作品《2017新年…就快樂啦！》是一齣跨年舞台劇，每年只在12月31日前後幾天演出，前兩年都選在台北，今年因為歌劇院開幕，特別到台中與台中的觀眾一起同歡跨年，而且只演一場，9月門票一開賣，不到兩個月的時間就已售罄，讓不少搶不到票的民眾直呼：「太可惜了！」

對於即將到來的2017，郭子乾坦言對新年的希望其實很簡單，只要大家平安、快樂的度過一年就好；夏靖庭則期許來年大家可以多關心自己一點、並且少批評別人，至於有沒有計畫想生小孩？夏靖庭笑著說：「順其自然就是最好的計畫！」

第一次演舞台劇的花花說，2016對她來說是突破自我的一年，不但擔任外景主持人，又參加了《2017新年…就快樂啦！》的演出，希望來年自己可以繼續有新的突破，工作多多賺到錢，帶全家人出國玩；高蕾雅則表示，新的一年只要身邊的家人、朋友都身體健康，對她來說就已經很足夠了。

已經連演3年的郭子乾和夏靖庭坦言，很享受在舞台上與觀眾跨年，今年一定會帶給觀眾不一樣的感受！第一次演舞台劇的花花直呼：「壓力真的很大！」不過她也慶幸同劇演員都不斷幫助她，讓她能很快的進入狀況；也是今年首次加入的高蕾雅，在劇中還要挑戰台語的殺蛇溜，讓她既興奮又緊張。

團長謝念祖表示，很感謝觀眾對劇團支持，因為要在劇中與觀眾一起跨年，如果再加開一場，恐怕民眾不會像同步跨年一般投入，整體氣氛也不會像跨年場一樣熱絡，為了維持戲劇的品質，只好向沒買到票的民眾說抱歉。

謝念祖也說，2016年是台灣很高潮跌起的一年，有許多有趣、有創意的事，也有不少讓人感嘆、無力的事，希望再整個年度的最後陪大家一起跨年，希望觀眾不管今年過得如何，都可以在劇場裡重新的得到力量，走出劇場用別開生面的改變，迎向充滿希望和期待2017。

全民大劇團明年起也將舉辦兩場巡迴，經典好戲《同學會！同鞋～》將在明年的4月28、29日在台中中山堂開演；而顛覆歷史的古裝大戲《當岳母刺字時 媳婦是不贊成的》，2016年台中場票房完售卻在演出前遇上颱風，只能被迫停演，時隔一年將在2017年7月7、8日重返台中，要實現與觀眾的約定。

【演出資訊】

劇 名：《2017新年…就快樂啦！》

時 間：2016/12/31 21:00

地 點：台中國家歌劇院

演 員：郭子乾、夏靖庭、張嘉雲-花花、高蕾雅、呂紹齊、廖曉彤…等

(中時)