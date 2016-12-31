歲末年終 菲國發生多起爆炸案

我要評比

歲末年終菲國不平靜，繼日前2起爆炸案、導致將近40人受傷之後，南部另1座小鎮今天又發生爆炸案，所幸這次無人受傷。

馬吉丹奧省（Maguindanao）警方在一份報告中說，爆炸於中午發生在蘇丹蘇瑪格卡鎮（Sultan Sumagka），當時鎮民剛參加完1場呼籲和平的年終集會。

警方仍在檢驗爆裂物的種類，目前暫無任何組織出面承攬責任。

菲律賓軍方昨晚才在鄰近的拿督薩里波鎮（Datu Salibo）與穆斯林叛亂組織「莫洛國伊斯蘭自由鬥士」（BIFF）發生戰鬥，今晨把BIFF逐出這座小鎮。

28日晚間，中部雷伊泰省（Leyte）希隆戈斯鎮（Hilongos）舉行慶典時，拳擊賽擂台附近突然發生爆炸，軍方第一時間稱炸傷23人，後來修正至32人。

同一天，南部的北可塔巴托省（North Cotabato）艾留山鎮（Aleosan）公路旁，遭人放置炸彈引爆，導致7人受傷。

24日晚間，北可塔巴托省米薩牙卜鎮（Midsayap）1座教堂附近，有人在警車底下放置炸彈並引爆，導致17人受傷。

11月下旬在馬尼拉，有人在美國駐菲大使館附近的垃圾桶裏，發現1枚土製炸彈，所幸被人發現報警，由警方爆破專家到場引爆。

有在野陣營政治人物指稱，這是現任政府自導自演，企圖製造恐慌，以作為宣布戒嚴的藉口，馬拉坎南宮否認此說。1051231

(中央社)