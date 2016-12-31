啟動婚姻平權社會溝通 尤美女上火線說明

婚姻平權法案日前完成初審，民進黨立委尤美女今天表示，將利用寒假期間辦說明會，上火線與社會對話、溝通，今天受邀到長老教會濟南教會說明，她說，「就是一個好的開始」。

立法院司法及法制委員會日前在召委尤美女所主持的會議，初審通過「審查會」版民法親屬編部分條文修正草案，明定異性或同性婚姻當事人適用夫妻權利義務，但全案須經由朝野協商。法案初審引發挺同與反同派雙方角力。

立法院第9屆第2會期結束後第一天，尤美女下午接受台灣長老教會邀請到位於立法院旁邊的濟南教會，與牧者、教徒們溝通，教會四週部署優勢警力，預防有人鬧場。

尤美女會後受訪表示，會中一名懷孕7、8個月的媽媽問，超音波檢查是男生，但如果孩子以後長大告訴母親說是女生，母親該怎麼教導？尤美女說，不管孩子變成什麼？都要愛他、接納他。

尤美女說，也有人舉手說「我是同志、也信上帝，但為什麼教會都說我有罪，難道要逼著我到地下教會，再者，在上帝面前不是人人平等嗎？」會中正反意見並陳，雖有言辭交鋒，但維持一定風度，不會人身攻擊，理性對話與溝通，她認為這是好的開始。

她表示，台灣基督長老教會將於全國北中南東四區舉行座談，但東區座談，她因民進黨團動員無法前往，其他場次都會親自出席。

被問到中南部反彈力道可能更大？尤美女說，她有心理準備，但與社會多溝通、多對話是必要的。1051231

(中央社)