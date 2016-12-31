浩子任性暫別演藝圈 坦言老婆很震驚

雙人團體「浩角翔起」成員浩子明年暫別演藝圈，今天與阿翔彩排跨年晚會，浩子說，「浩角翔起」沒要解散，「我稍微任性一下下，馬上就會回來」，坦言老婆聽到時很震驚。

「浩角翔起」由浩子（謝炘昊）和阿翔（陳秉立）組成，曾以節目「食尚玩家」獲第46屆電視金鐘獎綜藝節目主持人。浩子明年將暫別演藝圈，要多花時間帶妻小環遊世界，但「浩角翔起」不會解散。

民視轉播「2017台南心時代跨年晚會」，「浩角翔起」下午現身彩排，預告帶來「小幸運」、「派對動物」等11分鐘組曲。

談起暫別演藝圈，浩子表示，「我是聽到世界在召喚我」，主持「食尚玩家」跑了快60國，有很多感動時刻，「阿翔是我最好的搭檔，私底下最愛的是家人」，希望帶家人去那些讓他感動的地方，到世界各地流浪。

浩子坦言老婆聽到很震驚，且想很多，特別是擔心兩個孩子，怕還沒戒奶，帶奶粉怎麼走等，但相信時間愈來愈近，老婆會愈來愈開心；至於旅費準備好了沒？笑稱「有跟身邊親朋好友說，我回來一定要借我錢」。

阿翔直呼「還好我不是他的親朋好友」，浩子立馬回嗆「我可是沒有跟你開口」；不過，阿翔坦言非常了解浩子，從剛組團浩子就有流浪的夢，現在結婚生子後想完成夢想，「浩子這樣做也是祝福他」。

自認個性務實、保守的阿翔表示，夢想就是能在這圈子有工作機會，繼續為觀眾服務，觀眾也愛看，等浩子回來後，「浩角翔起」繼續長長久久；浩子接說阿翔沒說出來的夢想是當包租公。1051231

(中央社)