2017元旦曙光 玉山氣象站網路直播

我要評比

明天就是2017年元旦，中央氣象局預報，高山迎曙光條件較理想，台灣最高的玉山氣象站，明天清晨將在網路直播「2017和你一起」日出實況。

民眾可直接從氣象局網頁進入玉山氣象站觀看直播。氣象局網址http://www.cwb.gov.tw/V7/index.htm。

玉山氣象站日出直播時間為2017年1月1日，清晨6時20分至6時50分。1051231

(中央社)