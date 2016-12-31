台中跨年晚會雙主場 堅強卡司迎新年
「2017花Young台中」跨年晚會今晚將以雙主場形式，同步於洲際棒球場及麗寶樂園第二停車場登場。台中市新聞局表示，今年藝人卡司陣容堅強，要與歌迷一起開心跨年、迎接2017。
新聞局指出，洲際棒球場(台中現場)由「綜藝小天王」KID、LULU、小蝦與邵庭擔任主持人，首先由滅火器樂團熱力開唱，接續將有曾沛慈、韋禮安、DEARS、陳夢晨、董事長樂團+九天民俗技藝團、鐵獅亮光團、邰正宵、溫嵐、MATZKA、玖壹壹、盧廣仲、黃夏欣、晨悠組合等歌手及樂團輪番演出，並由張震嶽、MCHotDog熱狗、頑童MJ116組成的「兄弟本色」陪伴觀眾一起倒數迎接新年。
另外，麗寶樂園(后里現場)除了有全台最高的摩天輪，也由3度主持台中跨年的阿Ken領軍，搭配榮獲「第51屆電視金鐘獎綜藝節目主持人獎」的Sandy、ㄚ頭及鯰魚哥4人搭檔主持，並由董事長樂團及九天民俗技藝團隆重開場，包括許富凱、周湯豪、MATZKA、郭靜、盧廣仲、李愛綺、葉諾帆、晨悠組合、小A辣+林進、鯰魚哥林建予、愷樂、BOi!、玖壹壹、方炯鑌、JR紀言愷等多組卡司上陣，並由經典天團5566合體，陪伴大家倒數跨年。
台中市新聞局長卓冠廷表示，台中跨年晚會卡司最好，並有在地連結，例如董事長樂團與九天民俗技藝團是首度在舞台合作，台中在地天團玖壹壹也有著濃濃的台灣味，而且雙主場都能欣賞到；后里現場更獨家擁有5566合體，歌迷不能錯過。1051231
(中央社)
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