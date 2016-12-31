爭睹2016年最後日落 淡水湧人潮

大批民眾聚集淡水金色水岸，目送2016年最後一次的淡水日落，並拍照留念。（譚宇哲攝）

大批民眾聚集淡水金色水岸，目送2016年最後一次的淡水日落，並拍照留念。（譚宇哲攝）

大批民眾聚集淡水金色水岸，目送2016年最後一次的淡水日落，並拍照留念。（譚宇哲攝）

2016年最後一天，除了稍晚的跨年活動之外，不少民眾紛紛到各地爭睹2016年最後一次日落，其中知名淡水夕照率全台之先，夕陽於傍晚5時15分緩緩落下，大批民眾聚集淡水金色水岸，目送2016年最後一次的淡水日落，並拍照留念，準備迎接2017年到來。

(中時)