民眾登陽明山遭獒犬咬傷 飼主挨罰

北投陽明山紗帽山登山步道今早有名登山客，遭到迷路的獒犬咬傷，所幸無生命危險，北市動保處將依法對飼主開罰。

一名56歲男性登山客上午11時左右在紗帽山登山步道爬山時，突然出現一隻獒犬，並朝他攻擊，導致男子左小腿撕裂傷，還好經醫護人員包紮後已無大礙。

動保處清查，發現該隻獒犬是附近一名蔡姓飼主所飼養，約1歲左右，因為昨天附近有人放鞭炮，受到驚嚇竟逃出家門，動保處、警消人員與飼主合力地毯式搜山追查獒犬去向，在當天中午12時20分發現獒犬蹤跡。

獒犬眼見大批人員到來，情緒煩躁不斷憤怒低吼，甚至作勢要攻擊動保處救援隊員，現場氣氛緊張，相關人員已把麻醉吹箭上膛待命，所幸在飼主不斷安撫下，總算成功平撫獒犬暴怒心情，並以牽繩牢牢繫住，以免脫逃再度傷人。

北市動保處長嚴一(峰)說，由於獒犬是行政院農委會公告具攻擊性寵物，飼主已違反動物保護法第20條第2項規定，將依法開罰3萬元至15萬元罰鍰，提醒民眾若有飼養大型攻擊性犬隻，務必作好防護措施，切勿違反法令，導致他人受傷。1051231

(中央社)