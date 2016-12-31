浩角翔起非拆夥 浩子：很快就回來
今天擔任台南市跨年晚會主持群工作的藝人團體浩角翔起，下午在彩排前接受媒體訪問。浩子說，兩人並非要拆夥解散，而是他要帶家人完成環遊世界夢想，很快就回來了。
浩子表示，「日本看櫻花、加拿大看楓葉，都是想要帶家人去看的地方」。浩角翔起不是要解散，他只是稍微任性一下下，很快就回來了。
他說，因為演藝工作需要，已去過很多國家，也很想要家人能一起分享他心中的感動。希望找時間帶家人到世界各地去流浪，一直是心裏的夢想。
阿翔則說，浩子在結婚生子之後，就更想要完成去環遊世界的夢想；這種精神值得學習，大家都很祝福他，不要等老了才想到要去做。
浩角翔起不只在今晚加入台南跨年晚會主持群，在晚會中也將出場演出，和參與的民眾一起瘋跨年。1051231
(中央社)
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