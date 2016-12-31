暗夜攜毒過橋 攔檢查獲各式毒品
新北市警局保安警察大隊今天表示，執行路檢勤務時，在華中橋攔下轎車，於車內以及男子身上查獲K他命、FM2、搖頭丸、毒品咖啡包各類毒品。
警方表示，保大第一中隊分隊長吳宗祐等6員，30日凌晨執行中和區華中橋路檢勤務時，在中和端攔查1輛白色轎車，副駕駛座李姓男子神色慌張，右手置放於褲子口袋內，疑似藏匿物品。
警方盤查過程中，先於副駕駛座冷氣排風口，查獲內含三級毒品K他命殘渣的吸管1隻，又於李嫌右後口袋內，查獲二級毒品搖頭丸5顆、粉狀搖頭丸咖啡包、FM2毒品5顆、三級毒品K他命3包。
李嫌辯稱，買毒是要自己使用，且買這麼多樣，有些是拿來蒐藏的；警方帶回詢問後，將李嫌依毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。1051231
(中央社)
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