瘋跨年摩天輪煙火秀 麗寶估湧10萬人
2016年的最後一天，台中麗寶樂園人潮大爆發， 園方估算，上午開園3小時，吸引近2.5萬人入場，中午時段outlet mall美食區1千個席次也擠滿用餐遊客。麗寶指出，跨年晚會、花毯節及outlet mal試營運發揮強大吸客效果。
麗寶表示，晚間登場的「花YOUNG台中」跨年晚會最令遊客期待，有全台最大摩天輪「天空の夢」點燈秀，總高120米、海拔高度245米，總高度365米媲美台北101大樓。
為迎接2018花博，渡假區團隊以「花朵」為摩天輪燈光秀的設計主軸，屆時將化身星空中最燦爛的花朵，有清新小雛菊、溫暖向日葵、嫵媚玫瑰等各式花樣，搭配180秒煙火與氣勢磅礡的交響樂，隨音樂節奏演繹。
此外，為歡慶麗寶outlet mall本月試營運，集團再加碼祭出抽奧迪活動，12月31日起於館內消費滿額即可抽百萬名車，園方預估今天跨年日入園人潮上看10萬人。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。