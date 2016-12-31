瘋跨年摩天輪煙火秀 麗寶估湧10萬人

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麗寶outlet mall美食區1千個席次，擠滿用餐遊客。（王文吉攝）

麗寶樂園停車場一位難求。（王文吉攝）

麗寶樂園停車場一位難求。（王文吉攝）

遊客一早湧進麗寶樂園玩樂，等待晚間登場的跨年晚會。（王文吉攝）

2016年的最後一天，台中麗寶樂園人潮大爆發， 園方估算，上午開園3小時，吸引近2.5萬人入場，中午時段outlet mall美食區1千個席次也擠滿用餐遊客。麗寶指出，跨年晚會、花毯節及outlet mal試營運發揮強大吸客效果。

麗寶表示，晚間登場的「花YOUNG台中」跨年晚會最令遊客期待，有全台最大摩天輪「天空の夢」點燈秀，總高120米、海拔高度245米，總高度365米媲美台北101大樓。

為迎接2018花博，渡假區團隊以「花朵」為摩天輪燈光秀的設計主軸，屆時將化身星空中最燦爛的花朵，有清新小雛菊、溫暖向日葵、嫵媚玫瑰等各式花樣，搭配180秒煙火與氣勢磅礡的交響樂，隨音樂節奏演繹。

此外，為歡慶麗寶outlet mall本月試營運，集團再加碼祭出抽奧迪活動，12月31日起於館內消費滿額即可抽百萬名車，園方預估今天跨年日入園人潮上看10萬人。

(中時)