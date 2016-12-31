捐出零用錢 高一生認養越貧童

有多少錢，才夠做善事，方濟中學有幾名高一學生，有感越南偏鄉孩童營養不良、沒錢唸書，每個月捐出微薄零用錢，認養4名越南孩童，助他們吃飽、翻轉人生。

台北市天主教方濟中學從西元2008年開始，跟至善社會福利基金會合作台越青年筆友「換換愛」活動，每年都有30名學生，定期會寫信給越南國中、高中的孩子。

台灣和越南雖相距千里，兩地的學生卻透過書信，聊彼此的興趣、喜歡的音樂、生活的苦惱和期許，雖然沒有見過面，卻巧妙的有了羈絆，帶動學生們進一步想認識越南的心思。

今年至善基金會帶2名方濟中學的高二學生陳詠君、林立婷到越南參訪，她們不僅和筆友見面，也到當地中越貧困地區探訪小學，親身感受越南受越戰、經濟發展折磨，貧富差距嚴重，鄉下許多家庭沒有遮風避雨的住所，連孩子溫飽都是問題。

至善基金會為了改善越南孩子的弱勢處境，多年來投入助學計畫，協助越南孩子就學；醫療面則幫助數百名因越戰遺毒而身體殘缺的孩子；今年也有幼兒照顧計畫，台灣有439名認養人認養越南孩子，給他們翻轉未來的希望。

為了改善越南孩子營養不良狀況，至善基金會還推行豆漿計畫，讀幼兒園的孩子每天早上都有一杯新鮮豆漿，每週有2到3次可以吃豆渣包點心。

陳詠君、林立婷從越南回台後，方濟中學辦了越南團分享會，播放越南行的影片，並讓學生們喝豆漿、吃土司，讓全校師生都有機會感受其他國家人民的生活。

方濟中學老師張惟瑄受訪時表示，有些高一學生聽完分享會後，覺得很感動，也很驚訝原來越南有這麼多需要幫助的人。好幾個學生自發性說要用零用錢認養越南小孩，但每個月要新台幣600元，有些人零用錢不夠，還靈活的集資，最後總共認養了4名越南孩子。

張惟瑄說，現在的學生可能因為家境不錯，有時候對生活有很多抱怨；可是學生去過越南後就知道，越南的孩子雖然生活環境不好，但還是樂於分享、好客，「只要吃飽就滿足了」，也讓學生學到很珍貴的一課，人必須懂得知足。

學子們用零用錢做善事，張惟瑄說，很多人都覺得寒暑假出國就是要去大且先進的國家，但方濟的孩子會認為，去關心弱勢的越南孩子，也是培養國際觀的一種方式。

「鼓勵孩子把心放大、眼光放遠」，張惟瑄表示，現在升學導向，學生都想考好學校，可能也把同學當成競爭對手，但有溫暖、助人、願意關心別人的心，比成績好還要更難得。1051231

(中央社)