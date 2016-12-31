新北元旦淡水河升旗 金色水岸交管
新北市淡水警分局表示，新北市106年元旦升旗典禮，1日將於淡水金色水岸舉行，為維持交通順暢，元旦上午6時起至12時為止交通管制，呼籲民眾多搭大眾運輸系統前往。
新北市元旦升旗典禮以往在東北角的貢寮三貂角及市民廣場舉辦，106年移師到淡水金色水岸舉辦元旦升旗典禮，推出淡水河水上升旗典禮，將旗桿架設在船上，國旗船隊壯闊排開，在金碧輝煌的淡水河上。
鄧公國小合唱團將領唱國歌、國旗歌。17艘遊艇列隊護送升旗主船水上升旗。市府歡迎大家，以各種國旗裝造型，參加別開生面又有意義的活動。
市府民政局表示，上午8時，活動結合市府動健康政策，邀民眾健行，闖四關免費暢遊古蹟，用健康活力迎接嶄新的一年，以健走闖關認識淡水古蹟，並養成每天健走1萬步的習慣，還可獲贈限量的元旦升旗紀念運動巾。
民政局表示，健走闖關結合淡水古蹟，規劃健走路線，全長近6公里，共計約1萬600步，並設計4道關卡，由裝扮成海關碼頭的侯威爾、滬尾炮台的劉銘傳、紅毛城的英國安東尼總督、及淡水長老教會的馬偕博士等關主，陪大家一起動健康玩遊戲。
警方表示，為維持活動現場週遭交通順暢，將從當天上午6時起至12時止，實施道路交通限制，限制範圍包括淡水區中正路2段、沙崙路口以東，中正路8巷口以西，中正路沿線淡水區道路。汽、機車進出管制，但區內居民車輛及公車除外。 1051231
(中央社)
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