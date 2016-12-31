彰縣有線電視費率 每月540元為上限
彰化縣政府公布縣內3間有線電視系統的收費標準，新頻道以及三大月繳收費上限為每月540元，雙月繳等費用不超過月繳範圍。
至於另一間有線電視業者新彰，收費分為基本頻道等4組，費用從新台幣500元到560元不等；而為了推廣有線電視數位化，新頻道和三大提供免費借用數位機上盒2部的方案。
為了決定明年彰化縣內有線電視的費用，彰化縣政府召開過2次會議，考量系統業者提供的數位創新服務以及客服品質等因素，訂出明年的收費標準，同時要求業者針對縣內的中低收入戶，可以享用收視費用半價的優惠，同時需要提供50個基本頻道。
縣府指出，新頻道以及三大有線2間業者月繳收費上限為540元，至於雙月繳、季繳、半年繳及年繳費用在不超過月繳上限範圍內，由業者自行訂定優惠方案。
至於新彰數位有線電視公司的收費分為4組，基本頻道普及組每個月為500元，其他組別為基本頻道組再加上不同的套餐，費用從540元到560元不等，而雙月繳、季繳、半年繳及年繳費用在不超過月繳上限範圍內，由業者自行訂定優惠方案。
另外，為了拉抬縣內數位電視數位化的比例，新頻道及三大2家有線電視業者提供免費借用數位機上盒2部的方案，不過收視戶需要簽訂數位機上盒借租合約書，民眾如果對有線電視或機上盒有任何問題，可以直接和系統業者聯絡。1051231
(中央社)
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