毒轟趴跨年被捕 毒品通緝男吃牢飯倒數
每個人跨年方式不同，毒蟲是準備毒品，來個毒轟趴！但賊星該敗，毒品趴還未開始就被警方攔檢查獲，到監牢裡跨年了。
24歲張姓毒品通緝犯，準備安非他命，邀約毒友們一起開毒趴跨年。31日下午，他興緻勃勃的騎機車載著11.39公克安毒及2組吸食器，到高雄市苓雅區英明公園，與2男1女會合。
三多路派出所副所長丁木宏與警員侯國勝、替代役男張驥執行巡邏勤務路過，發現這一票青年男女看見警察神色慌張，趨前盤查。
張男知自己因毒品案，今年12月遭高雄地檢通緝，講話吞吞吐吐，警員仔細詢問盤查，他見逃不過，坦承與毒友們相約吸毒跨年。警訊後，解送雄檢並罪加一等，依違反毒品管制條例移送法辦。
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(中時)
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