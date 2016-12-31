美康州戲院外槍擊 2死2傷

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康乃狄克州瓦林福（Wallingford）警方表示，當地1座戲院外昨晚發生槍擊，造成2死2傷。稍早戲院內舉行了1場演唱會。

警方發言人告訴「Record Journal」網站（http://bit.ly/2hVKvqz），警方接獲報案，指歐克岱戲院（Oakdale）外發生槍擊，當時饒舌歌手米克米爾（Meek Mill）已結束在戲院內的演唱。

警方在現場發現有2人身亡，並表示，另2名沒有生命危險的傷患已送往醫院。

上述發言人說，目前還沒有任何人遭到羈押。當局也尚未公布和嫌犯或車輛相關的消息。

1名警官表示，槍擊發生時，演唱剛結束，歐克岱戲院也已關閉。當局並未說明，此事是否與演唱會或米克米爾有關。

米克米爾因8年來4次違反緩刑條件，最近遭到了軟禁。1051231

(中央社)