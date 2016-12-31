年金座談遭干擾散會 副總統：深深遺憾

年金改革座談會下午遭民眾企圖闖入而散會，副總統兼國家年金改革委員會召集人陳建仁對此深深遺憾，未來3場希望大家盼理性表達意見。

國家年金改革委員會晚間發布新聞稿，今天首場分區座談會在台北市舉行，由勞動部長郭芳煜、銓敘部長周弘憲、銓敘部次長林文燦共同主持，包括現職及退休公務人員、現職及退休教師、勞工、工商界、農漁民、政府、政黨等代表等158位出席。

會議一開始就有多位出席人員提出程序問題，質疑出席人員的代表性、抽籤發言的公正性、國家年金改革委員會委員不應該再參加發言抽籤等，在郭芳煜澄清說明後，順利進行年金改革分區會議簡報。

國家年金改革委員會說明，這場有75位出席人員登記發言，抽中40位依序等待發言，每人3分鐘。但是發言到第28位時，在會場外抗爭的近千名軍公教團體成員在少數團結工聯成員帶頭起鬨，突破會議大門警衛，進而衝進五樓會場門口叫嚷，干擾會議進行，導致會議無法順利完成，郭芳煜徵求與會人員同意下，宣布散會。

另請已抽中而未來得及發言的12位與會者，改以書面提供意見，3天內寄交行政院年金改革辦公室，年金改革辦公室會將意見登載於會議實錄。

針對此會議進行將近四分之三時，場外抗爭群眾不聽勸導衝入會場的不理性行為，陳副總統表示深深遺憾，並呼籲關心年金改革的國人應以理性態度來討論年金改革，更應該尊重與會人員的發言權利，不能因個人或少數人一己的不同意見，就干擾或阻礙他人參與公共事務的討論。

不過，即使會議被迫中斷，陳副總統還是感謝已發言的與會人員，都能遵守會議秩序，為自己的主張清楚表達意見。往後還有中區、南區、東區3場分區會議，希望大家繼續依既定規劃行程參與，理性表達意見。

今天會議進行雖不如預期，仍然收集到許多多元的意見，例如公教人員代表一再強調政府不應違反信賴保護原則，不可溯及既往；基金投資報酬率應該提升，基金的管理者既然是政府，就應該負最終支付責任。

代表企業雇主的全國工業總會代表主張勞工保險費率要提高，就必須將勞雇雙方分攤的比例調整，政府要幫助勞工爭取福利就應該幫勞工分攤保費，而不是增加雇主的負擔，這會造成企業成本增加，競爭力削弱。

青年代表、婦女代表、政黨代表中的民進黨、時代力量、台聯黨、社會民主黨、綠黨等發言者大多支持年金改革，紛紛表達年金非改不可，且要立即改，大力改革。

青年代表與婦女代表強力主張政府應該堅持改革，強調年金是世代互惠的契約，不能將過去不合理的年金制度設計造成的財務缺口，都由年輕世代去承擔。希望政府正視並處理年金改革背後有關貧窮及勞動力的問題。

國家年金改革委員會強調，不管是國營事業民營化受到影響的勞工組成年金孤兒聯盟、會受到改革衝擊的軍公教聯盟黨、工作危險性較高的警消代表、以及這次改革方案沒被調整到的私校教師代表等，年金辦公室都邀請出席，並有機會充分表達意見，讓國人聽到他們的聲音。1051231

(中央社)