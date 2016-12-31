口腔癌患者多顏損 就業經濟弱勢好無助

阿賢爸爸罹口腔癌，全家靠媽媽微薄薪水，阿賢差點要放棄升學工作養家。經濟弱勢的口腔癌患者常延誤就醫，治療時又被迫放棄工作，缺乏支持可能傳悲歌。

阿賢的爸爸陳德崑，17歲成為鐵工學徒，為融入老師傅的生活，開始接觸香菸、檳榔。5年前才發現已罹患口腔癌第四期，雖然開刀治療後保住了性命，但經歷35次化療及33次放療，導致張口進食、說話困難，僅能靠高單價的流質營養品維持體力。

陳德崑治療時被迫放棄工作，家中經濟重擔全落在妻子一人身上，術後孱弱的體力，也阻礙他回到工作崗位。面對家中經濟壓力，陳德崑求助醫院，轉介至陽光基金會。

「家裡沒錢，有想過就不要讀高中了，先去工作幫忙賺錢養家」，阿賢說，他是家中唯一的孩子，除了希望減輕媽媽的負擔，更希望能代替爸爸扛起責任，國中畢業要升學時，與老師討論過後，決定就讀建教合作班，有收入可以幫忙補貼家用，又能朝資訊方面的興趣努力。

陽光基金會表示，嚼檳榔是罹患口腔癌高風險族群，也多是從事勞動工作的中壯年。但過去曾有患者，因擔心家中經濟失去支柱，明明發現口腔內有異狀，也撐著不去就醫，拖了好幾個月，結果就診時已經是晚期。

經濟弱勢的患者常陷入惡性循環，發現的晚，治療難度增，開刀常會破壞顏面，不僅影響外觀，連說話、進食都很困難，必須吃流質食物，高單價的營養品也常成為負擔。

陽光基金會每年服務約1800戶顏損弱勢家庭，這些燒傷顏損者因意外失去健康、工作及正常生活，導致原就不寬裕的家庭經濟陷入危機。基金會發起「守護顏損弱勢家庭」募款計畫，期盼募集106年度新台幣3600萬元服務經費，協助更多弱勢顏損家庭。1051231

(中央社)