彰縣歲末聯歡晚會 北斗部分路段管制

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彰化縣政府與北斗鎮所合辦公益慈善歲末聯歡晚會，警方提醒，北斗鎮中興街、地政路以及光中路等部分路段將進行封路。

而為了疏解人車，在北斗國中、北斗奠安宮等地都設有停車場，呼籲民眾可以先把車子停在停車場，再以步行方式進入晚會會場。

彰化縣政府以及北斗鎮公所聯合在北斗鎮地政路中政自辦重劃區空地，舉辦「2016彰化公益慈善歲末聯歡晚會」，晚會由林智賢、韋汝擔任主持人，邀請歌手蕭煌奇、白冰冰以及陳隨意等人擔綱演出。

警方指出，預期會場周邊傍晚會出現大量車潮，包括北斗鎮地政路、興中街以及光中路等部分路段將進行封路，管制交通，另外在北斗國中、奠安宮、牛墟廣場等設停車場，呼籲民眾把車停在停車場，再以步行的方式進入晚會會場，以免塞車影響交通順暢。1051231

(中央社)