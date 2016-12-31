不滿川普當選 美高中生想負笈加拿大

我要評比

對於川普當選美國總統深感挫折的部分準備上大學高中生，加拿大正在呼喚他們。

據多倫多星報thestar.com報導，加拿大魁北克以至卑詩省（British Columbia）的部分大學，川普11月8日勝選後，來自美國的入學申請與相關網路流量都明顯激增。

儘管許多加拿大學校近來加強招收美國學生，美國總統大選結果造成的沮喪讓美國年輕人對加拿大各大學產生意外的興趣。

住在加州納帕市（Napa）的17歲女孩葛多芙（LaraGodoff）說，大選結束後翌日，她打消留在美國讀大學的念頭，原因之一是，身為民主黨人，她認為川普政府很可能不嚴格執行禁止性侵害的聯邦法律，如此一來，校園對女性來說較不安全。

葛多夫曾申請加拿大一所學院，大選結束後，增加3所，以求萬無一失。

她說：「如果我們住在一個這麼多人選擇川普的國家，這不是我想要的國家。」

此外，部分美國大學的教職員說，川普當選顯然已經改變學校的招生形態。

部分人士說，由於擔心個人安全及可能遭到驅逐，外國學生已經放棄到美國就學，轉而選擇加拿大或澳洲。1051231

(中央社)