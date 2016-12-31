安以軒年末連遇3慘事 崩潰「別管我了」

安以軒2016年傳出新戀情。(取自安以軒微博)

安以軒連遇3慘事，崩潰不想出門。(取自安以軒微博)

今天是2016年最後一天，女星安以軒原本想好好打扮一番，開心歡送2016，豈料卻接連遇上慘事，讓她崩潰在微博寫下「別管我了」，要大家記得美美迎接2017年到來。

安以軒2016年終結單身，與澳門富商陳榮煉傳新戀情，不過卻在年末連遇3慘事，今日在微博崩潰寫下：「當我準備開開心心的打扮一下歡送2016～喜迎2017……結果先是幸福肥的塞不下之前買的衣服，然後找不在台北準備好的飾品～最後精彩的來了⋯⋯我居然沒帶上『化妝包』，它躺在台北家地板。」

最後安以軒也因為過程實在太戲劇化，直呼不想出門了，更不忘祝大家都能美美又開心地迎接2017，搞笑要大家別管她了！

(中時電子報)