30小時未闔眼陪花蓮民眾跨年 蕭敬騰：心情特別好
「金曲歌王」蕭敬騰今晚將跨年獨家獻給花蓮「太平洋觀光節」，更將率領獅子合唱團做全新型態的演出。
蕭敬騰昨晚在大陸錄影，今天凌晨3點從深圳出發到香港，搭最早班機回到台灣，直奔花蓮來作彩排及準備晚上表演。30個小時沒闔眼休息，因為要回到家鄉花蓮，蕭敬騰說：「心情特別好，一點都不覺得累！」而且一到花蓮立刻買了當地最知名的包子，他將率領「獅子合唱團」演唱數首歌曲，獨家演出獻給花蓮，陪粉絲迎向2017年。
「太平洋觀光節」今晚演出陣容還包括GTM、袁詠琳、蔣卓嘉、HUSH、陳零九、羅美玲、陶嫚曼、ERIKA、小宇、何維健、楊程鈞、TOP1男子漢等人， 13組藝人輪番上陣，抒情、小清新、浪漫、美聲合唱等，曲風多元，就是要給大家一場有溫度的不同跨年夜，迎接充滿愛且溫暖的2017年到來。
另外，1月1日主題為「9453狂熱夜」，邀請八三夭、鼓鼓、陳彥允、吳汶芳、ASA樂團，由玖壹壹擔任壓軸，六組今年最受歡迎的嘻哈搖滾歌手天團，齊聚花蓮，要大家在2017年的第一天充滿活力與熱情，延續一整年。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。