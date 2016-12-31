30小時未闔眼陪花蓮民眾跨年 蕭敬騰：心情特別好

蕭敬騰採排準備登花蓮跨年演出。（三立提供）

蕭敬騰採排準備登花蓮跨年演出。（三立提供）

「金曲歌王」蕭敬騰今晚將跨年獨家獻給花蓮「太平洋觀光節」，更將率領獅子合唱團做全新型態的演出。

蕭敬騰昨晚在大陸錄影，今天凌晨3點從深圳出發到香港，搭最早班機回到台灣，直奔花蓮來作彩排及準備晚上表演。30個小時沒闔眼休息，因為要回到家鄉花蓮，蕭敬騰說：「心情特別好，一點都不覺得累！」而且一到花蓮立刻買了當地最知名的包子，他將率領「獅子合唱團」演唱數首歌曲，獨家演出獻給花蓮，陪粉絲迎向2017年。

「太平洋觀光節」今晚演出陣容還包括GTM、袁詠琳、蔣卓嘉、HUSH、陳零九、羅美玲、陶嫚曼、ERIKA、小宇、何維健、楊程鈞、TOP1男子漢等人， 13組藝人輪番上陣，抒情、小清新、浪漫、美聲合唱等，曲風多元，就是要給大家一場有溫度的不同跨年夜，迎接充滿愛且溫暖的2017年到來。

另外，1月1日主題為「9453狂熱夜」，邀請八三夭、鼓鼓、陳彥允、吳汶芳、ASA樂團，由玖壹壹擔任壓軸，六組今年最受歡迎的嘻哈搖滾歌手天團，齊聚花蓮，要大家在2017年的第一天充滿活力與熱情，延續一整年。

(中時)