菲國掃毒行動 警方每天平均擊斃12人

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新的一年即將到來，菲律賓警方公布的資料顯示，從菲律賓總統杜特蒂上任後第2天到今年最後1天，共有2167名毒嫌成為「雙槍管」掃毒行動的槍下亡魂，平均每天12人。

菲律賓警方今天說，從7月1日到12月31日的6個月間，警方在代號「雙槍管」行動之下，執行了4萬371場掃毒行動，計有2167名嫌犯因拒捕而遭執法人員擊斃。

這還不包括被不明人士私下處決的將近4000條人命。

此外，有4萬3114名涉毒者被捕，包括可疑毒販與吸毒者在內，但也有21名警員殉職、61名警員受傷。

另方面，在「敲門勸導」方案之下，警方探訪了全菲律賓591萬306戶家庭，促成7萬4916名毒販自首，93萬2237名吸毒者尋求戒毒，總計超過100萬人。

菲律賓總統杜特蒂競選總統時，提出在上任3至6個月內改善治安的口號，並以掃毒為首要工作，相信萬惡毒為首，杜特蒂當時即已放話要殺光毒梟與毒販。

總統府馬拉坎南宮通訊暨作業部長安達那（MartinAndanar）表示，自首涉毒者超過100萬人，顯示政府掃毒行動「取得成功」。

菲國政府流血掃毒行動引起人權組織撻伐，但安達那引述警方資料說，菲國犯罪率和去年同期相比，已下滑多達32%，「民眾對杜特蒂總統的施政滿意度居高不下，並不令人意外。」1051231

(中央社)