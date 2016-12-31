元旦回暖 國道車流估平日1.4倍
明天是2017年元旦，也是連續假期第2天，中央氣象局預報天氣再回暖，高速公路局預測國道因上午出遊及下午北返車潮，部分路段易塞車，車流量約平日1.4倍。
氣象局預報，明天全台天氣穩定，西半部有陽光，東半部雲量稍多，但各地都會再回暖，高溫上看攝氏28度。
今天是元旦假期第1天，上午壅塞路段主要是國1南下湖口-新竹、國3南向鶯歌系統-龍潭、中投-霧峰、國10東向左營端-鼎金系統；下午以國5南向石碇-坪林路段車流量較大。
高公局預估，明天國道有上午出遊及下午北返車潮，車流量會比今天略多，全天交通量約120百萬車公里，約是平日的1.4倍。
高公局說，明天上午車多路段，將出現在國1南向湖口至新竹、國3南向土城至關西及國5南向南港系統至坪林等路段。
明天國道交通疏導措施包括：國5高乘載管制、單一費率、夜間暫停收費、路段差別收費及開放路肩等。1051231
(中央社)
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