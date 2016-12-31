美密西根州新法 禁止禁用塑膠袋

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根據美國密西根州實施的新法，地方政府被禁止制定禁用塑膠袋或對使用塑膠袋收費的法令。

「底特律都會時報」（Detroit Metro Times）報導，公共法第389條嚴禁地方政府禁止、限制使用塑膠袋或對使用塑膠袋收費。密西根州副州長凱利（Brian Calley）28日代替正在渡假的州長史奈德（Rick Snyder）簽署這項法案。

這條新法讓連鎖餐廳和零售商更輕鬆了，它們不用遵守地方條例規定，這就是密西根州餐廳協會稱這項法案是個勝利的原因。

但華希特諾郡等有些地方政府原本計畫要禁用塑膠袋，打算在2017年實施對紙袋和塑膠袋收取10美分。（譯者：中央社陳昱婷）1051231

(中央社)