SBL》林金榜扣籃出糗 璞園照贏台啤
璞園前鋒林金榜31日雖在第3節出現灌籃不進的糗事，仍拿21分、7籃板、5助攻與5抄截的全能演出，搭配戴維斯27分、12籃板，璞園終場94比76輕取台啤，暫居第5的璞園(7勝10敗)，與台啤(9勝8敗)之間勝差縮小到2場。
林金榜賽後自嘲，那次灌籃沒進是故意的，只是機會出來了，他不想猶豫，果決地扣籃就對了，不過說到上次他成功灌籃，他回答，「好像是3年前對台灣大的比賽吧，我有點忘記。」璞園總教練麥班達隨即補槍，「我怎麼沒印象？」
兩個戴維斯的對決，則是31日場上另一焦點，結果「Q」明顯占了上風，賽後B.戴維斯還跑到戴維斯身邊說話，賽後BD堅持不肯透露內容，僅強調兩人只是在聊天，聊些有關籃球的事情，沒有其他的東西。
沒想到戴維斯馬上出賣了BD，「他賽後跑來跟我道歉，其實這個舉動讓我有點不爽，因為他整場比賽都在飆垃圾話，我不喜歡他來道歉，他敢說垃圾話，就要跟賈奈特(前灰狼球星)一樣，敢說就不要來道歉。」
其實戴維斯每次碰上台啤都特別來勁，原因必須回歸到當年他第1年來台，一開始先去台啤測試，結果台啤不要他，才會改到璞園效力至今，「加上我們現在跟台啤是第5與第4的關係，我很清楚面對台啤，我必須拿出最佳表現。」
(中時電子報)
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