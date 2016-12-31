跟Selina跨年登台合唱　佼佼開嗓飆高音

佼佼、翁滋蔓、李懿攜手主持桃園跨年晚會。（華視提供）

黃子佼（佼佼）、翁滋蔓、李懿攜手主持華視「捷乘歡迎2017桃園跨年晚會」，佼佼更把首次跨年演唱獻給桃園，與Selina一同演唱經典情歌〈一人水一項〉，佼佼為此相當緊張，他說：「我昨天練了一整晚，還特別買了卡拉OK練習，最難挑戰蕭煌奇的高音部分！」翁滋蔓、李懿則在旁邊敲邊鼓表示，今晚最期待這段演出，讓黃子佼笑說：「你們是期待我走音吧！」

現場的滿滿的美食攤販，佼佼笑說： 「剛剛已經吃了整整一整排的店。」還開玩笑說要叫麻辣鍋來吃，度過漫長跨年夜，李懿在一旁馬上拱說： 「佼哥要請客喔！」翁滋蔓與李懿的主持服都小露性感，一金一紅喜氣十足。

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