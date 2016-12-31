千人聚恆春關山 道別2016最後一道夕陽
揮別2016年！恆春知名的觀賞日落景點關山，每到12月31日都聚集大批遊客前來欣賞當年最後一道夕陽西下，2016年也不例外，加上暖冬關係，更吸引近千名遊客到場觀賞，下午5點20分，最後一抹夕陽緩緩沒入雲層，上千遊客因見證歷史性一刻興奮不已。
2016年因逢暖冬，上千名遊客在攝氏23度的暖陽相伴下，引頸期盼能在關山見到最後一道夕陽西下，不料因雲層太厚，最後一抹夕陽約在5點20分時，來不及下降到地平線就緩緩沒入雲層，但現場遊客看到金黃餘暉，仍是相當興奮，感覺能千人道別夕陽相當酷。
然而，仍有遊客大嘆可惜，不見絕美日落，但仍說明年還要再來，相信絕對能在公認的關山落日亭見到夕陽美景。
在關山聚集千人觀賞夕陽西下時，也有民眾跑到屏鵝公路旁的靠海區，觀看夕陽西下；徐姓民眾說，真的非常好運，雖然沒來得及趕到關山，但卻能在台26線旁看到夕陽落下海平面，真的是美呆了。
(中時)
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