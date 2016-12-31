抗議退休軍公教代表 衝入年金改革會議會場

抗議民眾推倒警方設置的路障，與警方對峙。(黃子明攝)

抗議民眾推倒警方設置的路障，與警方對峙。(黃子明攝)

抗議民眾推倒警方設置的路障，最後衝破管制線攻進召開會議的交通部大樓與警方對峙。(黃子明攝)

一名警官一夫當關，站在樓梯斥喝阻擋民眾上樓。(黃子明攝)

抗議民眾持刀憤割蔡英文總統照片，及戳破年金改革委員會副召集人兼執行長林萬億眼睛洩恨。(黃子明攝)

年金改革國是會議分區會議31日在台北登場，監督年金改革行動聯盟發動退休軍公教到場外抗議，抗議民眾推倒警方設置的路障，最後衝破管制線攻進召開會議的交通部大樓，並對警方形成前後包夾之勢。

(中時)