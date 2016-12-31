陸諷美宮鬥歐巴馬給川普挖坑

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歐巴馬離任前接二連三給川普挖坑。（圖取自微信政知道）

川普即將就任美國總統，近日歐巴馬突然制裁俄羅斯、在聯合國未依慣例挺以色列。新華社罕見發文稱，「美國宮鬥攪動國際政治」，微信文章則譏諷，離任前，歐巴馬接二連三給川普挖坑。

川普將在2017年1月20月舉行就職典禮，但近來，兩人對重大國際問題卻不同調。歐巴馬離任前，以俄羅斯干預美國大選為由，驅逐俄國外交官；美國在聯合國表決以色列約旦河西岸屯墾政策決議時，投下棄權票，讓譴責案決議過關。

新華社今天發文說，美國媒體驚呼出現「兩個總統」。歐巴馬和川普之間的「宮鬥」本該是美國內部政治鬥爭，雙方卻把火燒到國際舞台，不惜損害大國關係，攻擊聯合國制度，攪動國際政治秩序，引發世界關注和擔憂。

文章稱，川普指責歐巴馬突擊改變政策，故意給他執政設置障礙。川普在推特上抱怨說：我已經盡我所能不去理睬歐巴馬總統許多煽動性言論和障礙，我以為能夠平穩過渡—絕非如此。

文章指出，歐巴馬此舉除了針對俄羅斯，也是給川普難堪。歐巴馬政府的情報機構此前表示，俄羅斯對2016年美國大選的干預，一定程度上幫助了川普獲勝。

北京國際關係學院副教授儲殷說，歐巴馬高調製裁俄羅斯，有意把民主黨失敗的原因轉嫁給俄羅斯，更借機貶損川普勝選的成色，影響民眾對他的支持。

中國現代關係研究院美國所學者孫成昊認為，歐巴馬近來連出奇招，或許並不完全針對川普，但顯然含有宣示美國「只有一個總統」的意味。

孫成昊說，川普此前多次放出有意緩和美俄關係的論調，頻繁以當選總統身份干涉外交政策，美國好像出現了「兩個總統」。

對於以色列，反對譴責決議的川普發表推特，指責聯合國是一群人「聚會」、「享樂」的地方，並要以色列挺住，聲稱等到1月20日他上台以後，聯合國的情況會變得不一樣。

微信「政知道」則稱，離任前，歐巴馬接二連三給川普挖坑，歐巴馬離任只剩三周了，但是他似乎並不想平靜地離開。歐巴馬和川普隔空打嘴仗的情況接二連三。

就台灣問題而言，12月23日，歐巴馬簽訂了《2017國防授權法案（NADD）》，首度納入「美國與台灣之間高級軍事交流」章節。這意味着，未來美國國防部助理部長以上等級別文官與現役軍官可到台灣交流，打破現役軍官與國防部副助理部長以上官員不能參訪台灣的規定。

中國人民大學美國研究中心主任時殷弘表示，歐巴馬這麼做會讓中美間的台灣問題變得更加敏感尖鋭，因為美台軍事交流是大陸十分忌諱的，雖然不至於推翻「一中」原則，但這是在打擦邊球。

(中時電子報)