湯瑪斯砍52分創新高 塞爾蒂克險勝熱火
美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克隊控球後衛湯瑪斯（Isaiah Thomas），昨天第4節大爆發砍進29分，飆出個人生涯新高52分，最後塞爾蒂克以117比114險勝邁阿密熱火隊。
法新社報導，湯瑪斯10天前曾締造個人生涯單場新高44分。
湯瑪斯說：「第4節的時候，感覺場上好像只有我自己，在體育館裡打自己的比賽。投每顆球都會進，這是個很特別的感覺。」
這是塞爾蒂克隊史第4高分，前3名分別是1985年「大鳥」柏德（Larry Bird）的60分、1985年麥海爾（Kevin McHale）的56分和1983年柏德的53分。
湯瑪斯得分比熱火先發球員總得分51分還高，塞爾蒂克第4節總共進帳35分，他個人就包辦29分。湯瑪斯第4節投進6個3分球，整場比賽3分球13投9中，罰球13罰13中。
柏德於1983年和戴伊（Darren Daye）於1995年分別在第4節攻下24分。（譯者：中央社陳昱婷）1051231
(中央社)
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