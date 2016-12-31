一例一休衝擊 診所掛號費喊漲
一例一休衝擊，診所掛號費喊漲。中華民國診所協會全聯會理事長曾梓展今天說，台中市診所可能有3到5成調整掛號費，他的診所已調漲20元，且他預期假日看診率會降。
媒體報導，宜蘭縣某耳鼻喉科診所週一到週日都維持開診，替民眾看病，日前貼出公告，指出因應勞動基準法新制一例一休，週六、週日與國定假日掛號費調漲新台幣50元。
曾梓展晚間受訪時表示，一例一休上路，基層診所假日開診成本增加，目前是各家診所自己評估承受成本風險，如果說負擔很重，只好靠漲掛號費調整，「我自己也漲了20元」。
曾梓展估計，中南部診所因有段時間沒有調整，這波漲價的診所可能變多，估計台中市會有3到5成，中南部也傳出會漲。
除了漲掛號費，曾梓展說，有些診所也決定週六日都休診，目前全台週六開診率約8成，週日約2成，他估計因一例一休，就算醫師想上班，護理師、藥師也不一定想假日出來加班，「只好被迫休診」。
中華民國醫師公會全國聯合會理事長邱泰源晚間則表示，目前不確定各區會不會有漲價狀況，各區會自己討論，醫界很尊重政策，但的確週六日看診要增加不少成本，「不是說醫師計較成本，如果叫你假日上班，結果賠錢，你要不要？」
邱泰源表示，現在不敢期待假日的開診率維持，但會努力設法維持，且一定要讓民眾知道哪裡有看診，如果有地區真的都沒有醫師開診，也可能協調到衛生所看診，集中醫療資源，不要浪費，也不損害民眾就醫權益，再搭配家庭醫師制度，也可以避免民眾生病就衝急診。1051231
(中央社)
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