美國向印度提案聯合生產直升機和戰車
印度媒體今天指出，美國已在雙方簽署的國防技術與貿易倡議下，向印度提出聯合生產軍用直升機和戰車的計畫。
「印度時報」（The Times of India）網站今天引述政府最高層消息來源說，美國與印度在川普於明年1月20日接掌白宮後，可能於明年2月召開的國防技術與貿易倡議（Defense Technology and Trade Initiative，DTTI）上，討論美國上述兩項提案。
報導引述消息來源指出，美國向印度提出「未來垂直起降飛機」（future vertical-lift aircraft）計畫，提議由美國與印度在未來15年聯合開發5個不同的軍用直升機或同樣功能的整套裝備，成本約80億美元。
但報導說，印度不太可能全部接納美國提議從輕型到重型的5種不同軍用直升機開發計畫，因為印度與俄羅斯已敲定總價10億美元的俄羅斯卡莫夫226（Kamov-226）型攻擊直升機生產計畫。
此外，印度國營飛機製造商印度斯坦航空公司（Hindustan Aeronautics Limited, HAL）也獨立開發187架類似直升機。
但印度仍對美國這項軍用直升機開發計畫有興趣，印度官員表示，「我們可以選擇符合我們利益的直升機。」
印度軍隊在未來15到20年間，估計將耗資1.5兆盧比（新台幣近7500億元）逐漸汰換1200架不同類型的直升機。
此外，消息來源指出，美國還向印度提出未來步兵戰車（future infantry combat vehicle，FICV）計畫，希望由美國、以色列和印度三方投資開發。
但印度對美國提議的未來步兵戰車計畫處於觀望階段，因為印度正試圖完成由印度軍械工廠董事會（Ordnance Factory Board）和另兩家私營企業耗資6000億盧比（新台幣近3000億元）的FICV項目。
不過，美國指定印度為「主要國防合作夥伴」後，美國提議的上述兩項計畫，仍顯示即使川普未來掌政後，美國仍願意繼續與印度深化軍事合作，並進行技術轉移。1051231
(中央社)
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