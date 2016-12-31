萬丹紅豆牛奶節登場 「割稻飯」比賽成焦點
2016萬丹紅豆牛奶節今天登場，連2天的活動巧逢跨年及元旦假期，近500個攤位吸引民眾蜂擁而至，當中「割稻飯」比賽再度成為全場焦點，27個社區摩拳擦掌拚廚藝，最後由簡綉娥掌廚的新庄社區再度蟬聯冠軍，奪得獎金15000元。
家庭主婦簡綉娥，喜歡做飯並與人分享，每周六都會到關懷據點煮飯給長輩吃，去年在大家的期盼下，首次以新庄社區的名義參加萬丹紅豆節的割稻飯比賽，女兒蔡宜芸在旁幫忙展出擺設、以行動支持母親，母女倆最後聯手擊敗對手，為首度出賽的新庄社區拿下冠軍，而今年更是蟬聯2連霸。
簡綉娥說，割稻飯就是飯湯，早先村莊一夥人一起採收農作時，就會有人負責煮飯湯給大家吃，飯加飯不僅有飽足感，還有村民無私的愛心，這是農村社會的象徵，現在雖然風氣不再，但能藉由活動比賽再現情感，也很開心。
她說，為了讓大家吃到營養、健康的飯湯，不僅嚴謹把關食材、標誌名稱，還親自炸豬油烹飪，不讓大家有食安疑慮，而最大的特色除有熬了4小時的大骨湯外，鮪魚、大蝦、魚丸等都是當日最新鮮的，同時很感謝女兒今年用財神主題作為擺設，為她加分不少。
萬丹鄉公所表示，飯湯比賽一直都是鄉民最熱衷的活動之一，因此今年不僅增設第7、8名，冠軍獎金也從1萬調到15000元，作為對參賽者的鼓勵。
(中時)
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