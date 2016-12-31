玖壹壹台北跨年開場過嗨 《癡情男子漢》走音啦

玖壹壹是本次台北跨年演唱會開場嘉賓。(取自YouTube)

玖壹壹演唱《打鐵》氣氛嗨炸。(取自YouTube)

台客天團玖壹壹今年接棒「姐姐」謝金燕，為台北跨年演唱會開場，一連演唱《我是冠軍》、《9453》、《癡情男子漢》3首招牌金曲炒熱現場氣氛，接著更在演唱《明天再擱來》前，喊話要丟大樂透彩券，表示哪邊叫得大聲、彩券就往哪邊灑，惹得現場尖叫聲不斷。

台北市政府舉辦的「台北最High新年城-2017跨年晚會」今晚7點準時登場，打頭陣的玖壹壹為炒氣氛不遺餘力，雖然在演唱《癡情男子漢》出現走音狀況，但瑕不掩瑜，被網友誇讚比金曲獎演出狀況好很多了。

(中時電子報)