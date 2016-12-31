全國學生美術比賽頒獎 展出特優作品
全國學生美術比賽頒獎典禮今天舉行，共有102名學生獲得特優，比賽特優作品將於國立臺灣藝術教育館展出。
105年全國學生美術比賽下午在國立臺灣藝術教育館南海劇場舉行頒獎典禮，頒發水墨類、漫畫類、西畫類等特優作品。其中，西畫類獎項由台北市中正高中學生張曼婷的「贈你一朵純白金盞花」以及台北市育成高中盧信翰「尋」獲得。
而書法類現場書寫，今年則首度以教育部文藝創作獎之詩詞入題，屏東縣後庄國小學生龔卉心的作品獲得。
主辦單位表示，全國學生美術比賽競爭相當激烈，今年各縣市入選的初賽優勝作品總計達8965件。包含繪畫類、西畫類、平面設計類、水墨畫類、書法類、版畫類及漫畫類等7大類55組。經縣市初賽，再進入決賽，最後脫穎而出獲得特優有102名學生。
此外，比賽特優作品也會於國立臺灣藝術教育館展出，除118件特優作品外，也包含歷年參與學生美術比賽的20多位藝壇教授的作品，展期自105年12月23日至106年2月7日，歡迎民眾免費參觀。1051231
(中央社)
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