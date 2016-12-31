洄瀾灣跨年 陳彥博陪跑迎2017年

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花蓮洄瀾灣路跑跨年，2017東海道超級馬拉松，逾2000名跑者今天下午起陸續開跑，今年四大極地馬拉松總冠軍得主陳彥博到場參與，大家跑步迎向2017年。

台開集團與中華民國超馬協會共同主辦的「2017東海道超級馬拉松」，今、明兩天在台開洄瀾灣特區登場。下午舉行開幕典禮，立委徐榛蔚、陳彥博等出席，並由陳彥博帶跑者做暖身運動。

下午起陸續進行42、24公里不限時馬拉松賽事，陳彥博晚間將跑跨年煙火組5公里組。

晚間9時起跑的國際山海組，預計跑到2017年清晨6、7時左右，至少9小時的長途馬拉松，對選手可說是耐力、體力極大的挑戰。

主辦單位下午特別邀請花蓮縣太巴塱國小、西林國小學童在活動現場完成「彩繪大地」巨幅油畫，作品大小恰如一個藍球場，畫出鯨豚上的原住民跑者奮力起跑英姿，象徵這次路跑「健康、環保、永續」的主題精神。

此外，安排營火晚會和跨年創意市集，還有旅行社特別組團、約50人到洄瀾灣日出營地體驗露營樂趣，將在洄瀾灣迎接2017年第一道曙光。1051231

(中央社)