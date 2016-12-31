跨年晚會晚間7點登場北捷湧156萬人次 較去年減27萬

傍晚捷運市政府站已開始出現人潮。（陳燕珩攝）

「2017台北最High新年城」跨年晚會登場，台北捷運公司統計，截至晚間7點捷運總運量約有156.9萬人次，較去年同期減少了27萬，晚會民眾人潮也明顯較以往少。

北捷表示，目前營運狀況一切正常，捷運市政府站、台北101／世貿站後續將視車站人潮狀況，採部分列車跳站停車措施。

北市交通局已於晚間7點開始實施3階段交通管制，今年跨年正好在連假第一天，少了平日下班跨年的人潮與車潮，夜間交通情形有望比往年來的順暢。交通局也建議，現將進入人潮高峰期，若民眾要開車前往晚會會場，可將車停在大安森林公園停車場、南港世貿公園停車場等，再轉搭捷運。

(中時)