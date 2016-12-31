若診所掛號費聯合漲 醫事司介入了解

一例一休衝擊，診所掛號費喊漲。衛生福利部醫事司今天表示，診所可看行政成本評估掛號費是否調整，但不能聯合漲價，將請衛生局介入了解合理性。

診所協會全聯會理事長曾梓展今天說，台中市診所可能有3到5成調整掛號費，他的診所已調漲新台幣20元，且他預期假日看診率會下降。

衛福部醫事司長石崇良晚間受訪時表示，目前還沒有聽到衛生局回報，但掛號費不屬於醫療費用部分，醫療院所依據行政作業成本，可以做調整，回歸市場機制。

石崇良表示，診所漲掛號費也要兼顧競爭力，且不可聯合調整，如果診所真的聯合漲價，會請衛生局了解，看開診情形，調整費用是不是合理。

健保署長李伯璋說，原打算提高基層診所診療費，可能也是加強診所假日開診的誘因，但醫界自有考量。面對假日開診率可能下降，健保署會密切觀察。1051231

(中央社)