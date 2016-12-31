2017台北跨年晚會 玖壹壹率先開場
「台北最High新年城2017跨年晚會」今晚7時開跑，舞台前已擠滿粉絲和民眾，因氣候頗佳，民眾人潮越聚越多，包括中國、香港遊客，晚會由嘻哈團體玖壹壹率先開場。
一年一度的台北巿跨年晚會登場，剛剛加盟日職巨人隊的旅日棒球好手陽岱鋼，與台灣唯一獲得奧運兩面金牌舉重女將許淑淨，將到場與民眾一起跨年。
台北城跨年晚會從晚間7時一路到明天凌晨1點，隨著天色漸暗，現場擠滿黑壓壓人群，大家揮舞手中螢光棒，隨著音樂又喊又叫，其中包含來自中國、香港遊客，不少人興奮說，特別來看玖壹壹、ALIN表演。
台北巿政府指出，今年跨年晚會眾星雲集，除了天王伍佰與歌姬A-lin在倒數前後壓軸登場，現場還將由台灣運動之光帶領民眾一起台上台下大合唱、擁抱身旁好友，創造台北獨有的跨年倒數儀式，讓整個台北城市更溫暖。
晚間6時起，許多民眾開始匯集在信義區，中國大陸楊姓旅客和一家人一起出遊，他說，來台北跨年希望可以看到101煙火，且交通又方便，期待能快樂迎新年。
至於晚會現場，許多民眾早已從中午開始等候至今，在玖壹壹開場時，氣氛達到最高點，北市政府轉運站附近廣場超商業者，架起臨時攤位，販售咖啡、零食等商品，搶食跨年人潮商機，也有來自其他國家遊客一同共襄盛舉，來自中國大陸的林先生說，難得到台灣，特別到市府看101煙火感受跨年氛圍，有不少民眾則開心的說，玖壹壹開唱，一定要來，想現場聽他們唱「癡情男子漢」。1051231
(中央社)
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