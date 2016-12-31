SBL》將成史上第3人 周士淵：還沒問親友來不來
繼「少俠」田壘、「男模」呂政儒之後，新北裕隆射手周士淵即將成為SBL史上第3位生涯4000分得主，以他本季場均12.3分的進度來看，還差21分的他，很可能在下周桃園賽程達標，「可是我到現在都沒問過親友要不要來！」
周士淵表示，能拿生涯4000分，對他而言，意義當然格外深刻，畢竟史上前兩人當中，有他當年「三民五虎」的隊友田壘，以及現在的裕隆隊友呂政儒，讓他不禁回憶自己一路以來的籃球旅程，更慶幸碰上不少貴人支持。
「我想包含『姥姥』教練(前三民教練劉錦池)、小娟姊(三民教練謝玉娟)與飛哥(前裕隆教頭錢一飛)，以及歷年帶過我的教練，我都充滿感激，沒有他們給我指導與信心，我怎麼可能突破這個難能可貴的得分大關。」周士淵說。
只是下周賽程改到中原大學體育館進行，對於親友幾乎都在高雄的周士淵來說，算是相當困擾，因為他的親屬團至少12人以上，包含媽媽、姑姑、奶奶、姊姊與哥哥等人，甚至還有哥哥、姊姊的小孩，要怎麼前往中原大學很傷腦筋。
「我還沒算小娟姊她們！到現在我還不敢問他們，要不要來現場看我拿4000分，因為我怕麻煩，也不知道從桃園高鐵站到中原大學多遠，」周士淵說，「這一趟應該會花不少錢，我需要好好考慮一下才行。」
才剛看到呂政儒相當溫馨的4000分儀式，周士淵強調自己當然也想親友來到現場共襄盛舉，「我很怕麻煩到人家，所以到現在都沒開口問過。」其實周士淵真的想太多了，他的親友怎麼可能不想到場一起分享喜悅呢！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。