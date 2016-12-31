SBL》將成史上第3人 周士淵：還沒問親友來不來

周士淵即將成為SBL史上第3位拿到4000分的球星。(中華籃協提供)

繼「少俠」田壘、「男模」呂政儒之後，新北裕隆射手周士淵即將成為SBL史上第3位生涯4000分得主，以他本季場均12.3分的進度來看，還差21分的他，很可能在下周桃園賽程達標，「可是我到現在都沒問過親友要不要來！」

周士淵表示，能拿生涯4000分，對他而言，意義當然格外深刻，畢竟史上前兩人當中，有他當年「三民五虎」的隊友田壘，以及現在的裕隆隊友呂政儒，讓他不禁回憶自己一路以來的籃球旅程，更慶幸碰上不少貴人支持。

「我想包含『姥姥』教練(前三民教練劉錦池)、小娟姊(三民教練謝玉娟)與飛哥(前裕隆教頭錢一飛)，以及歷年帶過我的教練，我都充滿感激，沒有他們給我指導與信心，我怎麼可能突破這個難能可貴的得分大關。」周士淵說。

只是下周賽程改到中原大學體育館進行，對於親友幾乎都在高雄的周士淵來說，算是相當困擾，因為他的親屬團至少12人以上，包含媽媽、姑姑、奶奶、姊姊與哥哥等人，甚至還有哥哥、姊姊的小孩，要怎麼前往中原大學很傷腦筋。

「我還沒算小娟姊她們！到現在我還不敢問他們，要不要來現場看我拿4000分，因為我怕麻煩，也不知道從桃園高鐵站到中原大學多遠，」周士淵說，「這一趟應該會花不少錢，我需要好好考慮一下才行。」

才剛看到呂政儒相當溫馨的4000分儀式，周士淵強調自己當然也想親友來到現場共襄盛舉，「我很怕麻煩到人家，所以到現在都沒開口問過。」其實周士淵真的想太多了，他的親友怎麼可能不想到場一起分享喜悅呢！

(中時電子報)