桃園天氣冷颼颼 八三夭熱情開嗓
(中央社記者邱俊欽桃園31日電）入夜的桃園天氣冷颼颼，但是卻影響不了上萬名參與跨年晚會的民眾，隨著藝人八三夭樂團熱情開場後，現場氣氛沸騰，而黃子佼、翁滋蔓和李懿的歡樂串場，讓跨年充滿熱情喜悅。
再過幾個小時將告別2016年，迎接2017年到來，桃園市政府晚間7時在藝文中心廣場舉辦「捷乘歡迎—2017桃園跨年晚會」，跨年晚會由藝人黃子佼、翁滋蔓和李懿擔任主持人，詼諧歡樂的主持風格也為讓現場歡樂聲不斷。
晚會一開始，由「八三夭樂團」熱情開嗓，帶領粉絲又跳又叫，粉絲們也熱情回應，高舉「八三夭樂團」的電子看板與氣球，展示力挺偶像的決心，而現場震撼的音樂與熱情的跳躍，讓氣氛High翻天。
2017桃園跨年晚會在演出的藝人陣容中，包括搖滾團體伍佰& China Blue、鐵肺柔情靈魂金曲歌后彭佳慧、女歌手Selina雙壓軸演出，另外陳勢安、蔡黃汝（豆花妹）、Boxing、八三夭樂團、卓文萱、吳思賢（小樂）、羅文裕等超強卡司輪番上陣，也讓今晚的跨年熱鬧滾滾。
為了迎接機場捷運即將通車，桃園捷運綠線明年開工，跨年晚會以捷運通車作為主題，「捷乘歡迎」大家一起來桃園跨年。
桃園市長鄭文燦也將在跨年倒數時刻，陪同市民迎接新的一年。1051231
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。