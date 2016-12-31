桃園天氣冷颼颼 八三夭熱情開嗓

(中央社記者邱俊欽桃園31日電）入夜的桃園天氣冷颼颼，但是卻影響不了上萬名參與跨年晚會的民眾，隨著藝人八三夭樂團熱情開場後，現場氣氛沸騰，而黃子佼、翁滋蔓和李懿的歡樂串場，讓跨年充滿熱情喜悅。

再過幾個小時將告別2016年，迎接2017年到來，桃園市政府晚間7時在藝文中心廣場舉辦「捷乘歡迎—2017桃園跨年晚會」，跨年晚會由藝人黃子佼、翁滋蔓和李懿擔任主持人，詼諧歡樂的主持風格也為讓現場歡樂聲不斷。

晚會一開始，由「八三夭樂團」熱情開嗓，帶領粉絲又跳又叫，粉絲們也熱情回應，高舉「八三夭樂團」的電子看板與氣球，展示力挺偶像的決心，而現場震撼的音樂與熱情的跳躍，讓氣氛High翻天。

2017桃園跨年晚會在演出的藝人陣容中，包括搖滾團體伍佰& China Blue、鐵肺柔情靈魂金曲歌后彭佳慧、女歌手Selina雙壓軸演出，另外陳勢安、蔡黃汝（豆花妹）、Boxing、八三夭樂團、卓文萱、吳思賢（小樂）、羅文裕等超強卡司輪番上陣，也讓今晚的跨年熱鬧滾滾。

為了迎接機場捷運即將通車，桃園捷運綠線明年開工，跨年晚會以捷運通車作為主題，「捷乘歡迎」大家一起來桃園跨年。

桃園市長鄭文燦也將在跨年倒數時刻，陪同市民迎接新的一年。1051231

(中央社)