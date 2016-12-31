朱銘美術館研究展 呈現擴張國際版圖

朱銘美術館「迸發─朱銘國際版圖的擴張」2016研究展，今天開展。以豐富的文獻資料及珍貴典藏照片，呈現朱銘1980至1990年從香港、東南亞進軍歐洲，擴張國際展覽版圖的歷程。

朱銘美術館表示，展覽共分為「起航」立足香港、「蓄力」東南亞巡迴展、「遠颺」進軍英法三大主題，並為兒童設置體驗空間，藉由造型船、積木，想像作品運輸的移動路徑，更透過人物羅盤學習卡，探索展場。

美術館表示，1980年代，朱銘帶著信心，躍向世界的夢想，從香港開啟了另一段新的旅程。作品揉合傳統文化內蘊，又立足於現代的風格，深深震撼香港，也吸引策展人張頌仁的注意。

朱銘與張頌仁一拍即合，成為長達20年互相扶持的戰友。對藝術家而言，要躍向國際，具備曾於公立美術館展覽的「履歷表」相當重要。

張頌仁因應當時東南亞地區公立美術館方興未艾的情況，策劃朱銘的東南亞巡迴展，在新加坡展出「歡樂人間」大受好評，獲得響應。最後，由新加坡國家博物院收藏。

博物館表示，朱銘1991年到歐洲展出，在英國倫敦的南岸中心展出「太極系列」雕塑，作品接著移至約克夏雕塑公園展出；法國西北部的登克爾克現代美術館，為呼應諾曼第登陸，指定展出朱銘「人間系列─降落傘」作品。

朱銘的雕塑，從亞洲橫跨到歐洲，獲國際性的認可。從典藏照片，可看到「太極系列」與「人間系列」在香港、東南亞、英法等地展出的情形。

此次特別展出英國知名雕塑家亨利‧摩爾的作品「斜臥雕像」，與朱銘的「太極系列」作品相輝映。

朱銘說，「藝術這座山這麼高，我現在還一直在爬，我現在才到這裡而已。我也不會形容，我就是堅持，可以不怕艱苦，不怕失去，我就是想爬到藝術的最高峰。」1051231

(中央社)