習近平新年賀詞 稱堅決捍衛領土主權

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中國大陸國家主席習近平今天發表10分鐘的新年賀詞，談話並未針對兩岸關係。他提到大陸將堅持和平發展，堅決捍衛領土主權和海洋權益。「誰要在這個問題上做文章，中國人民絕不答應」。

習近平新年賀詞在晚間7時的央視新聞聯播播出，大陸官媒新華社同時發布全文。習近平在賀詞中先向各界互賀新年，並表示「2016年，對中國人民來說，是非凡的一年，也是難忘的一年」。

習近平歷數中國大陸2016年多項大事。如十三五（國民經濟和社會發展第十三個五年規劃」2016-2020）、推進全面深化改革、軍隊改革、依法治國等，並宣示「全面從嚴治黨，堅定不移『打虎拍蠅』」。

他說，2016年中國大陸舉辦20國集團（G20）峰會、提倡「一帶一路」及亞洲基礎設施投資銀行，並話鋒一轉稱「我們堅持和平發展，堅決捍衛領土主權和海洋權益。誰要在這個問題上做文章，中國人民絕不答應」。

談到2017年，習近平說「新故相推，日生不滯」。中國共產黨將召開第19次全國代表大會，「全面建成小康社會、全面深化改革、全面依法治國、全面從嚴治黨要繼續發力。天上不會掉餡餅，努力奮鬥才能夢想成真」。

習近平在2015年12月31日的新年賀詞中談到兩岸關係，表示「我和馬英九先生在新加坡會面，實現了跨越66年時空的握手，表明兩岸關係和平發展是兩岸同胞的共同心願」。1051231

(中央社)