佛景房走紅微博 陸網友：彷彿上西天

媒體最近報導，桃園一處正在興建的大樓蓋在一座露天大佛旁，被稱為「佛景房」；這棟大樓現在走紅大陸微博，引發大陸網民討論，更有人揶揄住在裡面「沒有性生活」、「彷彿上西天」。

關鍵字「台灣佛景房」今天登上大陸社群網站微博即時熱搜前十名，相關照片更引起大陸網民轉發討論，大陸媒體也紛紛轉載報導。

有許多大陸網民在微博轉發相關照片，並留下評論。有人直呼「住在這樓裡的人有沒有性生活」、「早上拉開窗簾就是佛祖，遲早出家」、「每天醒來都感覺自己上西天了」。

這處正在興建中的大樓位在桃園五楊高架路段附近。大樓其實並非住家，而是佛像公司；但特殊的建築位置不僅引起兩岸網友討論，更在網路上得到「佛景第一排，比海景第一排還厲害！」稱號。 1051231

(中央社)