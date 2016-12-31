朱陸豪、朱正生兄弟臉相似度9成 傻傻分不清

朱陸豪(右)與朱正生傻傻分不清楚。(朱正生提供)

朱陸豪(右)與朱正生終於相見歡。(朱正生提供)

朱陸豪(左起)、李嘉元及朱正生相談甚歡。(朱正生提供)

李嘉元(左)衣服上的圖案是太太設計的，他太太是朱正生的學生。(朱正生提供)

62歲的朱陸豪，私底下經常被不熟的朋友誤認為是基隆經國學院的彩妝副教授朱正生，朱陸豪近來正在拍攝公視戲劇《魔幻對決》，朱正生日前探班，「雙朱會」第一次相見歡，兄弟臉相似度達9成，朱陸豪說：「我們的笑容和氣質都很像，好像在看鏡子。」他劇中常需要大吼大叫，最近因為拍戲要罵人罵到燒聲，半開玩笑對朱正生說：「你來幫我演好了。」

朱陸豪大朱正生7歲，兩人除了同姓、外型相像，先後也在國立台灣戲曲學院教書，因為有兄弟臉而發生不少趣事。朱正生說，之前在戲曲學院上課，進學校大門的時候，警衛好奇問他

：「朱老師你不是剛剛才進學校，什麼時候出去我怎麼沒看到？」當時他因為趕著上課，來不及解釋，於是在戲曲學院授課期間，也就默默的認了自己是另一位朱老師（朱陸豪）。

朱陸豪當年曾到于美人主持的《名人三溫暖》接受訪問，人一到，于美人卻對他說「我們不是約好要去歐洲、要買什麼衣服？」朱陸豪心想沒和她約啊，于美人過一會兒才恍然大悟，原來把他誤認成朱正生。朱陸豪說，朱正生臉部線條看起來比他嚴肅些，他自己教書時也是這樣，因為在課堂上對學生總是比較嚴格，但拍戲要詮釋各種角色，必須讓自己放鬆才行。

《魔幻對決》製作人李嘉元的妻子，恰巧是朱正生的學生，透過李嘉元的促成，因此讓兩位桃李滿天下的朱老師見面。朱正生說，感覺好像是熟悉的陌生人，第一次和「哥哥」大團員，感到又驚又喜，他自己遇過許多被誤認的趣事，有次走在路上，一位老伯伯熱情地跟他握手，對他說：「你戲演得好好的，為什麼去教化妝啊？」讓他一時無言以對。

對於被誤認為另一個朱老師，朱陸豪和朱正生沒有太大困擾，倒是覺得有些好笑。朱正生坦言，內心曾有過邪惡念頭，萬一在外面做錯事或出糗，就說自己是朱陸豪，如果繼續被誤認，就故意說朱陸豪是他哥哥。朱陸豪笑說，「這一點我們有志一同，想的都是一樣的。」但是究竟誰會幫誰背黑鍋，兩位朱老師異口同聲：「想歸想，還沒有做過啦。」

不會演戲的朱正生，非常羨慕朱陸豪可以在戲劇裡扮演各種角色，體驗各種人生，他自己教書、上節目談彩妝都沒問題，就是面無法對鏡頭演戲、扮演別人，做自己較自在。而朱陸豪對自己這次有機會挑戰反派角色感到得意，「我喜歡演壞人，因為在現實生活中，這些事根本都不可能有機會做啊。」至於哪些事？他笑說：「等《魔幻對決》播出，大家看了就知道。」

(中時)