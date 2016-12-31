南投閃耀新年心　跨年晚會HIGH全場

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「南投閃耀新年心」跨年晚會，在地的表演團體「甜心時代」熱舞，數千民眾熱情。（沈揮勝攝）

「南投閃耀新年心」跨年晚會，吸引數千民眾觀賞。（沈揮勝攝）

現場氣氛熱絡。（沈揮勝攝）

南投縣跨年晚會，1年前首度在市區舉辦，今晚延續熱況，傍晚起縣立體育場周邊人群聚集！「南投閃耀新年心」晚會，演藝團體及知名歌手輪番上台、熱HIGH全場；稍後跨年時刻，縣長林明溱將帶領縣府團隊，與民眾倒數計時迎新年！

林明溱表示，活動定名為「南投閃耀新年心」，是希望將地處台灣心臟的南投熱情釋放到全台各地，也期望這分凝聚南投鄉親的正能量可以在地傳承，年年心連心，生生不息辦下去。

他說，跨年晚會不全然只是年輕人專利，更要所有縣民一起參與；作為台灣觀光首都的南投縣，要將跨年晚會定調為行銷南投的盛會，因此除了體育場，位處高山上的清境農場也同步舉行台灣最高點的跨年晚會。

晚會由民雄以及GIGI攜手主持，6點55分在地優質團體「甜心時代」熱力揭開序幕；7點鐘起，紫羅蘭樂團、NoName余荃斌、邰肇玫、李明德、潘越雲等知名歌手及團體陸續獻藝。

另邀中寮鄉爽文國中教導主任王政忠以及電影《老師，你會不會回來》男主角是元介到場，與民眾分享在南投拍攝的過程及心得。

中場時間，林明溱為展現與民同歡的親民形象，特別邀集縣府1級主管上台，共同為民眾獻唱張雨生的知名歌曲「我的未來不是夢」，期勉青年持續奮發、勇敢追夢。

目前現場民眾已經聚集逾2000人，氣氛溫馨熱鬧！

(中時)