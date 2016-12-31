奧外長籲放寬俄制裁 歐盟觀望川普行動
奧地利外交部長庫爾茨公開呼籲歐盟放寬對俄羅斯的制裁行動。不過歐盟領袖並未公開對美國新一波制裁表態，多數分析師認為歐盟領袖會等著看川普上任後的行動再做決定。
在奧地利即將接手歐洲安全暨合作組織（OSCE）輪值主席前夕，庫爾茨（Sebastian Kurz）接受德國明鏡周刊（De Spiegel）訪問時表示，歐洲必須重建信任，以激勵取代懲罰，現在是改善和俄羅斯關係的時候了，但任何積極的發展都必須先放寬對俄羅斯的制裁。
歐盟領袖甫在月中的高峰會上通過延長對俄羅斯制裁6個月，至明年7月底。美國總統歐巴馬也為了報復俄羅斯介入美國總統大選，宣布驅逐35名俄國外交人員和情報人員，並且關閉2棟俄國在美國境內的建築物。庫爾茨的這番談話顯然與美國及歐盟領袖立場不同。
不過儘管美國對俄羅斯祭出大規模制裁，但歐盟領袖至今仍保持緘默。歐洲理事會（European Council）外交事務主任雷納德（Mark Leonard）就向美國政治新聞機構POLITICO表示，歐盟目前都在觀望美國總統當選人川普（Donald Trump）打算怎麼做。
他表示，如果川普決定撤銷這些制裁措施，甚至是那些因為俄羅斯併吞克里米亞而給予的制裁，歐盟可能會被迫跟進，歐盟不想在美國扮白臉時扮黑臉。
波蘭國際事務研究所（Polish Institute of International Affairs）分析師瓦辛斯基（Marek Wasinski）則表示，在歐盟會員國中，要放寬制裁跟擴大制裁一樣困難，除非俄羅斯從烏克蘭撤軍，改變遊戲規則的唯一方式是美國放棄制裁。
他指出，如果跨大西洋國家間無法針對如何面對俄羅斯取得共識，或是美國決定從這些行動中退出，歐盟應該「會在同一位置上」。1051231
(中央社)
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